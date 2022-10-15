طقس اليوم.. رياح نشطة بحائل والحدود الشمالية وسحب رعدية على 5 مناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية، كما يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك.
ونوه إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة خاصةً الأجزاء الساحلية منها.
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Source akhbaar24
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