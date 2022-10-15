25 محاولة إنعاش لقلب بطلة رياضية تعيدها للحياة بعد إعلان وفاتها

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تعرضت بطلة رياضية مصرية لأزمة صحية طارئة خلال ممارستها التمرينات الخاصة بها، حيث أصيبت بفقدان للوعي وتوقفت عضلة القلب لديها لمدة 22 دقيقة.

وفشلت الإسعافات الأولية في إنقاذ حياة بطلة منتخب مصر في الترايثلون جومانا ياسر، ليعلن أحد المستشفيات التي نقلت إليه في محافظة الإسكندرية وفاتها.

وساهمت 25 محاولة إنعاش قام بها الأطباء لقلب اللاعبة في إعادتها للحياة مجدداً، حيث بدأت بفتح عينيها واستقبال الزوار بعد فترة رعاية استغرقت 20 يوماً.



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Source akhbaar24

