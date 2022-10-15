لبيعها هواتف أيفون بدون شواحن.. تغريم “أبل” 19 مليون دولار بالبرازيل

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أصدرت محكمة برازيلية، حكماً قضائياً ضد شركة “أبل” يلزمها بدفع غرامة مالية قدرها 19 مليون دولار؛ وذلك لبيعها هواتف أيفون بدون شواحن بمنافذ البيع داخل البلاد. وأصدرت محكمة ولاية ساو باولو البرازيلية، وفقاً لموقع “engadget” المتخصص، الحكم بعد مداولات تمت لدعوى رفعتها جمعية المستهلكين البرازيلية ضد “أبل”. كما فرضت المحكمة على الشركة تضمين الشواحن في جميع عمليات الشراء الجديدة داخل البرازيل، وتزويد مستهلكي هواتف “آيفون 12” أو “آيفون 13” على مدار العامين الماضيين بشواحن.

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