“إيجار” توضح طريقة إضافة استهلاك الكهرباء بحساب المُستأجر في الشبكة

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حددت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الطريقة التي يمكن من خلالها إضافة استهلاك الكهرباء للوحدة المؤجرة بحساب المُستأجر في الشبكة.
وبيّنت الشبكة، أنه يلزم إضافة رقم عداد الكهرباء في الوحدة من خلال وثائق الملكية، وذلك من خلال العقد الإلكتروني المُبرم بين المؤجر والمُستأجر.
ولفتت إلى أنه يجب بعد ذلك تفعيل أيقونة الخدمات في البيانات المالية عند إبرام العقد بين المؤجر والمستأجر، الأمر الذي سينعكس تلقائياً في العقد المُبرم.
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Source akhbaar24
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