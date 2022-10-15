مستجدات غـزو أوكرانيا.. تحديد موعد انتهاء تعبئة الاحتياط بروسيا وكييف تقصـف بيلغوورد

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واصلت القوات الأوكرانية قصـف مدينة بيلغورود الروسية المحاذية لها لليوم الثاني على التوالي، حيث تزامن ذلك مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموعد المقرر لانتهاء عملية استدعاء وتعبئة جنود الاحتياط للحـرب في أوكرانيا.

بوتين يحدد موعد انتهاء تعبئة الاحتياط

حدّد الرئيس الروسي موعد انتهاء عملية استدعاء وتعبئة جنود الاحتياط لحـرب أوكرانيا، والتي من المقرر الانتهاء منها في غضون أسبوعين.

وأضاف بوتين أن روسيا ليست لديها خطط حالية لشن المزيد من الضـربات الجوية العنيفـة على أوكرانيا، مشيراً إلى أنه جرى بالفعل نشر 222 ألف جندي احتياط من أصل 300 ألف من المقرر استدعاؤهم بحسب الخطة.

أوكرانيا تواصل قصـف بيلغوورد

واصلت أوكرانيا لليوم الثاني على التوالي قصـف مدينة بيلغورود الروسية المحاذية لها، حيث اندلعت النيران في محطة للكهرباء في المدينة، وذلك بعد قصف مستودع للذخـائر في المنطقة.

واعترضت أنظمة الدفاع الروسية عدداً من الصواريخ التي استهدفت بيلغوورد، والتي سقط بقاياها على خط للسكة الحديد وأحدثت خسـائر في العديد من خطوط الكهرباء، فضلاً عن تعطيلها حركة القطارات لبضع ساعات.

أمريكا تهدد بفرض عقوبات على داعمي روسيا

هددت واشنطن بفرض عقوبات على الأشخاص أو الدول أو الشركات التي تزود روسيا بالذخيـرة، أو تدعم قطاع الصناعة العسكرية لديها، مشيرةً إلى أنها مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد مَن يتهربون من العقوبات خارج الولايات المتحدة.

وحذرت من أن روسيا تستهلك ذخائر بمعدل غير مستدام، وتتجه إلى دول مثل إيران وكوريا الشمالية للحصول على إمدادات ومعدات من بينها طائرات مسيرة وصـواريخ وذخائـر مدفعية.

مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا

أعلن البيت الأبيض تقديم حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا، تشمل ذخـائر ومركبات بقيمة 725 مليون دولار، لكنها لن تتضمن قدرات جديدة أو دفاعات جوية.

فيما قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إن سبيس إكس لا يمكنها أن تمول خدمة ستارلينك للإنترنت في أوكرانيا إلى الأبد، وهي الخدمة التي ساعدت مدنيي وعسكريي الدولة على البقاء متصلين بالإنترنت خلال الحـرب مع روسيا.



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Source akhbaar24

