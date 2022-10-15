كلب يتسبب بمشاجرة على متن طائرة

︎ . المناطق_متابعات أظهر مقطع فيديو طرد مسافرة من على طائرة كانت متوجهة إلى نيويورك، بعد أن رفضت إخراج كلبها واعتدت على أحد الركاب. وحسب صحيفة «ديلي ميل»، دخلت امرأة في منتصف العمر في شجار مع مضيف طيران، وهددته بالضرب، بعدما حاول إخراجها من الطائرة، ، حسب «روسيا اليوم». وقامت برمي زجاجة على مسافر، بعد أن طلب منها إبعاد كلبها. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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