استشاري يكشف عن حالات لا يفضل فيها إجراء عملية ختان للطفل

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المناطق_الرياض

كشف استشاري جراحة المسالك البولية، اليوم الجمعة، عن الحالات التي لا يفضل فيها إجراء عملية ختان للطفل.

وقال في لقاء ببرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إنه إذا كان الشكل أو الحجم والشكل غير مناسب أو هناك انحناء في القضيب يرفض بالكامل إجراء الجراحة وينتظر إلى أن يكون الطفل في العمر المناسب، وتحدث بعدها عملية تعتبر عملية تجميل ونسبة نجاحها عالية.

وعدد الفوائد الطبية لختان الذكور، قائلا: “نسبة الالتهاب البولية تقل بنسبة 10 أضعاف فصلا عن عدم حدوث الالتهابات الموضوعية، وفي المستقبل تقل الأمراض التناسلية المكتسبة وحدوث السرطانات”.

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Source almnatiq

