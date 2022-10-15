حالة الطقس المتوقعة ليوم السبت في المملكة

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بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية يمتد تأثيرها الى أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك. في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الشرقية و مكة المكرمة خاصةً الاجزاء الساحلية منها .





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