“الموارد البشرية” توضح آلية تسجيل المطلقة التي ليس لديها أبناء بـ”الضمان المطور”

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المناطق_الرياض

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية استفادة وتسجيل المرأة المُطلقة التي ليس لديها أبناء في الضمان الاجتماعي المطور.

وبيّنت الوزارة، أن المُطلقة التي ليس لديها أبناء تتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها بناءً على معايير الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

وأشارت إلى أن التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المحددة سابقاً.

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Source almnatiq

