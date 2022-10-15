ونتر وندر لاند” تعود لموسم الرياض بأكبر حلبة تزلج بالمنطقة

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المناطق_واس

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عودة منطقة “ونتر وندرلاند” إلى موسم الرياض، هذا العام بأكبر حلبة تزلج في المنطقة، و5 ألعاب جديدة، لرفع مستوى تجارب الزوار، ومنحهم لحظات مميزة وفوق الخيال، في واحدة من أكثر المناطق الترفيهية المميزة بموسم الرياض.

وبحسب آل الشيخ تحتوي منطقة “ونتر وندرلاند” على أكثر من 80 لعبة وتجربة مميزة لجميع الأعمار، إضافةً إلى أكثر من 18 لعبة مخصصة للأطفال، وعدد من الخيارات الترفيهية المتنوعة.

أما منطقة فان فستيفال التي تعيش أول مواسمها هذا العام، فإنها تضم 8 شاشات كبيرة لعرض مباريات كأس العالم، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 20 ألف متفرج للمباراة الواحدة، كما تضم معرضًا عالميًّا للاعب مارادونا، ومعرضًا آخر لنادي نيوكاسل الإنجليزي، إضافة ًإلى علامات تجارية رياضية عالمية، وتجارب ترفيهية بتقنيات افتراضية خاصة بكأس العالم لمختلف الأعمار.

وضمن الخيارات الترفيهية التي أعلن عنها آل الشيخ مهرجانات أسبوعية تعكس ثقافات 7 دول في حديقة السويدي، تضم عروضًا متجولة وتجارب تفاعلية متنوعة، ومجموعة من الفعاليات المتنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

ويتميز موسم الرياض 2022، بتقديمه مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، وجعل العاصمة الرياض حاضنةً كبرى ووجهةً مفضلة ومساحةً محفزة، تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلًا عن المساهمة في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه، وترسيخ مكانة المملكة كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.

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Source almnatiq

