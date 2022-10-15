“الجدعان” يدعو إلى وضع الأولوية للأمن الغذائي العالمي وسبل الحصول على الطاقة

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دعا وزير المالية محمد الجدعان إلى وضع الأولوية للأمن الغذائي وسبل الحصول على الطاقة، لتأمين حياة كريمة لأكثر المجتمعات تأثراً بالأزمات الأخيرة على المستوى العالمي.

وأكّد الجدعان خلال اجتماع لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون المالية والنقدية التابعتين لمجموعة البنك الدولي لعام 2022م بواشنطن، أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات الملحة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مطالباً البنك الدولي بقيادة مبادرات تهدف إلى تخفيض الهدر الغذائي إلى النصف.

وأشار إلى أن قرابة ثلث الغذاء المنتج يُهدر على طول سلسلة الإمداد الغذائي، مشدداً على أهمية دور مجموعة البنك الدولي في دعم الدول من خلال المساعدات المالية والفنية.

وتطرّق وزير المالية خلال الاجتماع السنوي إلى عدد من الموضوعات والقضايا، ومنها الحد من الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك بحلول عام 2030، ودعم تطوير تقنيات استخلاص الكربون واستخدامه وإعادة تدويره وتخزينه.





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Source akhbaar24

