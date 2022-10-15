أرقام “سبورت 24”.. الفتح والرائد يرفعان شعار الفوز الرابع

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يلتقي فريقا الفتح والرائد، مساء السبت، لحساب الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

ويقود الفتح مديره الفني اليوناني دورجيوس دونيس، فيما يقود الرائد مدربه البولندي ماريوس سوموديكا والذي ترددت أنباء عن نية إدارة النادي إقالته بسبب تراجع النتائج.

ويدخل الفتح اللقاء منتشيًا بانتصاره القاتل على أرض مضيفه الخليج محققًا فوزه الثالث هذا الموسم ليصل إلى النقطة التاسعة في المركز التاسع.

في المقابل يدخل الرائد اللقاء أملًا في تعويض خسارته على ملعبه الجولة الماضية أمام الطائي ليتوقف رصيده عند 9 نقاط من 3 انتصارات فقط في المركز العاشر، وهو ما يجعل موقف الفريقين متشابهًا لبحث كل منهما عن انتصاره الرابع والتقدم في جدول الترتيب.

ويستعرض “سبورت 24” أرقام الفريقين قبل المباراة التي تحمل رقم 27 في تاريخ مواجهاتهما في دوري المحترفين، حيث تفوق الفتح في 11 مباراة مقابل 7 انتصارات لرائد مقابل 8 تعادلات.

ويملك الرائد إحصائية إيجابية أمام الفتح إذ لم يخسر أمامه في آخر 7 مواجهات جمعتهما في دوري المحترفين وهي أطول سلسلة من عدم الفوز للفتح أمام منافس في الدوري بالتساوي مع سلسلته أمام الاتحاد.

ولم يحقق الفتح الفوز أمام أندية بريدة سوى 3 مرات في آخر 16 مواجهة، لكن هذه الانتصارات كانت أمام التعاون وليس الرائد، في المقابل لم يتعرض الرائد للخسارة في آخر 10 مباريات أمام أندية الأحساء في دوري المحترفين، علمًا بأن آخر خسارة أمام أندية الأحساء كانت في أكتوبر 2018 أمام الفتح.

وسبق للمدرب اليوناني دورجيوس دونيس أن واجه الرائد في 3 مواجهات سابقة فاز في 2 وتعادل واحدة أي لم يخسر أمامه، علمًا بأن جميع هذه المواجهات كانت أثناء قيادته للهلال.





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Source akhbaar24

