أرقام “سبورت 24”.. صحوة الطائي في مواجهة “نزيف نقاط” الهلال

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يقص فريقا الطائي والهلال شريط مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين، عندما يلتقيان مساء السبت على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل.

ويقود الطائي مدربه البرتغالي بيدرو ميغيل ماركيز، فيما يقود الهلال مدربه الأرجنتيني رامون دياز.

ويدخل الطائي اللقاء وقد حقق قفزة تاريخية في جدول الترتيب بتواجده ضمن الأربعة الكبار، فيما يحمل الهلال شعار إيقاف نزيف النقاط بعدما فقط في الجولات الثلاث الماضية 7 نقاط وهي أكبر حصيلة نقطية يفقدها الهلال في أول 7 جولات منذ 10 مواسم.

ويملك الطائي في جعبته 15 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة وحيدة عن الهلال صاحب المركز الخامس.

وحقق الطائي الفوز في آخر مباراتين فيما لم يتذوق الهلال طعم الفوز في آخر 3 مباريات حيث خسر مباراة وتعادل في اثنتين.

ويستعرض “سبورت 24” أرقام الفريقين قبل المباراة التي تحمل الرقم 3 في تاريخ مواجهاتهما في دوري المحترفين حيث التقيا الموسم الماضي في مباراتين حسمهما الهلال بالفوز 1-0 و4-0.

ويعود آخر انتصار للطائي أمام الهلال في الدوري السعودي بشكل عام إلى عام 2006 عندما فاز بهدفين نظيفين، لكن الفريق استقبل أكبر عدد من الأهداف في شباكه بالدوري من الهلال وبلغت 86 هدفًا.

ويحمل الطائي سجلًا سلبيًا أمام أندية الرياض حيث لم يحقق سوى فوز وحيد في آخر 18 مواجهة، لكنه في الوقت ذاته سيدخل مباراة السبت متسلحًا برقم إيجابي إذ حافظ على نظافة شباكه في آخر 5 مباريات على أرضه بدوري المحترفين وهي أطول سلسلة له بتاريخ مشاركاته بالدوري السعودي.

وسيحظى الطائي برقم قياسي له غير مسبوق حال فوزه أمام الهلال إذ سيكون حصد 18 نقطة في أول 8 جولات وهو ما لم يحقق في تاريخ مشاركته في الدوري، أما في حال التعادل فسيعادل رقمه الذي سجله موسم 1989-1990 بتحقيق 16 نقطة في أول 8 جولات.

ويعاني الهلال من غياب الثنائي سلمان الفرج وسالم الدوسري بسبب الإصابة، وتكشف إحصائية عن مدى معاناة الفريق من غياب الثنائي حيث أنه ومنذ موسم 2018-2019 انخفضت نسبة فوز الهلال في غيابهما لـ47% مقارنة بـ70% عن مشاركتهما.

اللافت أن اللاعبين شاركا سويًا مع الهلال في 3 مباريات هذا الموسم وحقق في جميعها الفوز وهي مباريات الفيحاء، الفتح والوحدة.





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Source akhbaar24

