أرقام “سبورت 24”.. الشباب يتسلح بسجله التاريخي أمام الخليج لتعزيز الصدارة

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يلتقي فريقان الشباب والخليج، مساء السبت، لحساب الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين، وذلك على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

ويقود الشباب مدربه الإسباني فيسينتي مورينو، فيما يقود الخليج مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل.

ويسعى الشباب -صاحب الـ19 نقطة- لتعزيز صدارته قبل فترة التوقف التي ستستمر شهرين لمشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2022، في المقابل يأمل الخليج في تحقيق نتيجة إيجابية قبل فترة التوقف والتي سيستغلها من أجل تحسين أوضاع الفريق القابع في المركز الـ14 برصيد 4 نقاط فقط.

ويستعرض “سبورت 24” أرقام الفريقين قبل المباراة التي تحمل الرقم 7 في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين، حيث فاز الشباب في 3 لقاءات مقابل انتصار وحيد للخليج وتعادلين.

وخلال مواجهاتهما السابقة في دوري المحترفين لم ينجح الخليج في تسجيل أكثر من هدف في مرمى الشباب في أي مباراة خاضها أمامه، في المقابل لم يخسر الشباب في آخر 12 مباراة خاضها أمام الفرق الصاعدة، وسيكون أمامه فرصة لمعادلة رقمه السابق عندما تجنب الخسارة أمام الصاعدين في 13 مواجهة متتالية بين نوفمبر 2010 وديسمبر 2013.

ويملك الخليج سجلًا سلبيًا أمام أندية الرياض التي لم يحصد أمامها سوى نقطة في آخر 6 مواجهات، في المقابل يملك الشباب أطول سلسلة حالية مستمرة من عدم الخسارة في دوري المحترفين وهي 11 مباراة.

ولم يخسر الشباب سوى في مباراة واحدة نجح فيها لاعبه كارلوس بالتسجيل، وذلك من أصل 16 مباراة.





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Source akhbaar24

