المملكة وجنوب إفريقيا.. علاقات سياسية واقتصادية متطورة

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الرياض - محمد الوسيري - تعود بداية العلاقات الرسمية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب أفريقيا إلى نوفمبر من عام 1994م، عندما قام رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا بزيارة رسمية للمملكة، حيث أنشئت عقب تلك الزيارة بعثتان دبلوماسيتان لجنوب أفريقيا بالمملكة في مارس عام 1995م، وهما سفارة جنوب أفريقيا في العاصمة الرياض، والقنصلية العامة في مدينة جدة التجارية، وقد باشر أول سفير جنوب أفريقي مهامه كسفير لجمهورية جنوب أفريقيا لدى المملكة في نوفمبر 1996م، بينما وصل أول قنصل جنوب أفريقي إلى مدينة جدة بتاريخ 1 يوليو 1996م، أما سفارة المملكة في بريتوريا فقد افتُتحت عام 1997م.

الزيارات المتبادلة

وأسهمت الزيارات المتبادلة من قبل المسؤولين من كل الجانبين في توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكان من أهم تلك الزيارات: الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا للمملكة في نوفمبر 1994م، والزيارة الرسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- في مايو 1999م عندما كان ولياً للعهد.

العلاقة بين المملكة وجنوب إفريقيا

وشهدت العلاقات بين المملكة وجنوب إفريقيا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، تطوراً ملحوظاً في شتى المجالات (السياسية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية).

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد استقبل في قصر اليمامة بالرياض في مارس 2016م فخامة الرئيس جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب إفريقيا. وفي يوليو 2018م استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر السلام بجدة فخامة الرئيس سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وعقد -حفظه الله- جلسة مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس سيريل راما فوزا. كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة بفخامة الرئيس سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وفرص تطويرها، إضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وعلى هامش انعقاد قمة العشرين المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس في نوفمبر 2018م، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين- بفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب أفريقيا وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، وبالذات في مجال الطاقة والاستثمارات المتبادلة. وتعدّ العلاقات بين المملكة وجنوب أفريقيا متميزة، فكلا البلدين عضو في مجموعة العشرين، وفي مجموعة كبيرة من المنظمات الإقليمية والدولية.

مجالات التعاون الثنائي

وتتمثل أبرز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في “المجال العسكري، وقطاع التعدين، وقطاع الطاقة، وقطاع الزراعة”، حيث حظي التعاون في المجال العسكري باهتمام كبير من الجانبين، إذ يمثل هذا المجال ملفاً رئيساً للتعاون بين البلدين، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية، إذ تسعى المملكة إلى توطين ما يزيد على 50٪ من إنفاقها العسكري بحلول العام 2030، والاستفادة من الخبرات الجنوب أفريقية في هذا المجال. وأثمر التعاون السعودي الجنوب أفريقي في مجال الصناعات الدفاعية عن افتتاح مصنعٍ للمقذوفات في محافظة الخرج، بالشراكة بين المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، وشركة (راينميتال دينيل) للذخيرة، وبتكلفة بلغت نحو 240 مليون دولار.

قيمة الصادرات السعودية