شكرا لقرائتكم رئيس جنوب إفريقيا يصل إلى جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وصلَ فخامةُ الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، إلى جدة اليوم. وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحبُ السموِّ الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب (الوزير المرافق)، ونائب أمين محافظة جدة علي بن محمد القرني، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب إفريقيا سلطان اللويحان العنقري، وسفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى المملكة موغوبو ديفيد ماخابي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.