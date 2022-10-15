شكرا لقرائتكم قصة نجاح الطبيبة السعودية ديما الشمري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت الطبيبة السعودية ديما الشمري عن دعم والدها لها في بداية حياتها، حتى ترأست المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان في الشرق الأوسط وإفريقيا. وقالت ديما في لقاء لها مع برنامج الراصد: إن والدها تنبأ لها بمستقبل مشرق منذ أن كانت طالبة جامعية. دعم وسند أوضحت ديما أن والدها حضر معها مؤتمرًا طبيًّا حينما كانت طالبة، وقال لها يومًا ما ستنظمين مؤتمرًا عالميًّا في المستقبل، مضيفة: “لم يقل إني سأكون متحدثة بل سأكون منظمة”. وعبرت ديما عن فخرها بوالدها الذي ظل يدعمها في حياتها منذ صغرها، داعية له بالرحمة والمغفرة. مؤتمر إقليمي وكشفت ديما أنها بالفعل ستنظم مؤتمرًا إقليميًّا هي وفريقها من قطاعات حكومية وخاصة، تستضيفه المملكة شهر ديسمبر المقبل. وأشارت ديما إلى أن المؤتمر سيمثل إفريقيا كاملة وليس فقط شمال إفريقيا والشرق الأوسط.