شكرا لقرائتكم التوأم السيامي البولندي في ضيافة الربيعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عبر المستشار بالديوان الملكي، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة عن سعادته بلقاء التوأم السيامي البولندي داريا وأولغا، اللتين تبلغان من العمر 18 عامًا بعد 17 سنة من عملية الفصل لهما، إذ يلتقي بهما للمرة الثانية بعد مقابلتهما للمرة الأولى عام 2019. وقال الربيعة واصفًا شعوره: “لحظة سعادة كبيرة لا توصف بلقائي بالطفلتين اللتين كانتا في وضع صحي صعب جدًّا قبل عدة سنوات، حيث تمكنت أنا وزملائي بعد توفيق الله بفصلهما وها هما الآن تقفان على يميني ويساري بصحة وعافية وسعادة”. وأضاف: “هذه أجمل مخرجات العمل الإنساني السعودي الذي عم العالم”. حالتهما الصحية وأكد الدكتور عبدالله الربيعة أن كلًّا منهما الآن بصحة جيدة، فيما سيتم أيضًا فحصهما والتحقق من سلامتهما بشكل كامل.