شكرا لقرائتكم حساب المواطن : مكافأة الطلاب ضمن دخل الأسرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شدد حساب متابعات الخليج 365 على أهمية الإفصاح عن المكافأة المالية التي يتلقاها الطلاب، وذلك ضمن إجمالي الدخل الشهري للأسرة. وقال أحد المستفيدين في سؤال له عبر حساب خدمة المستفيدين: إذا كان أحد التابعين (طالب جامعي) ويحصل على مكافأة جامعية هل يجب الإفصاح عن تلك المكافأة؟ وكيف يتم الإفصاح عنها (الخطوات)؟ الحالة الوظيفية وردت خدمة المستفيدين بالقول: يجب اختيار الحالة الوظيفية للتابع “طالب” من خلال أيقونة “بيانات التابعين” ثم الانتقال الى أيقونة “الإفصاح عن الدخل” والضغط على “إضافة دخل” واختيار اسم التابع والإفصاح عن المكافأة الجامعية باختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”. تحديث البيانات وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 دعا المستفيدين الذين لم يقوموا بالإفصاح في الدفعات السابقة للمسارعة إلى تحديث بياناتهم والإفصاح عن جميع مصادر الدخل الناتجة من الراتب الشهري أو الراتب التقاعدي أو النشاط التجاري بالإضافة إلى الدخل الناتج من الاستثمارات المالية وعوائد الأصول العقارية وعوائد الأعمال الحرة. الإفصاح وأكد مدير عام التواصل لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 عبدالله الهاجري أهمية الإفصاح وأن البرنامج يرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة للتأكد من مطابقة البيانات، مبينًا أن البرنامج قام بإرسال رسائل نصية للمستفيدين الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم والإفصاح عن مصادر الدخل التي يحصلون عليها، لتتم إعادة دراسة الأهلية ومدى استحقاقهم في البرنامج لدورة شهر نوفمبر، بهدف رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي.