تركيا.. مقتل وإصابة 22 شخصاً في انفجار منجم للفحم

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لقي شخصان على الأقل مصرعهما وجرح 20 شخصا آخرين في انفجار في منجم فحم بشمال تركيا.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين خوجة، اليوم الجمعة، أنه لا تزال فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى عشرات العمال المحاصرين تحت الأرض.

ومن المرجح أن ترتفع الحصيلة الرسمية الأولى التي أعلنها وزير الصحة التركي.

فيما قالت محافظة المنطقة نورتاج أرسلان إن نحو 50 شخصا محاصرون على عمق مئات الأمتار وإن جهود الإنقاذ تتعرقل مع حلول الليل.

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Source almnatiq

