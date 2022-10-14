︎
.
اختار قراء “سبورت 24” المدير الفني لنادي النصر، المدرب الفرنسي رودي جارسيا، كأفضل مدرب في منافسات الجولة السابعة من منافسات دوري روشن السعودي، بعد مباريات في غاية القوة والإثارة.
وظهر عدد من المدربين بشكل جيد خلال منافسات الجولة السادسة، وقادوا فرقهم لتحقيق نتائج مميزة، بفضل ما قدموه في الدوري الأقوى عربيًا وآسيويًا.
وحصل جارسيا على النسبة الأعلى من التصويت (65.6%) يليه مدرب الشباب مورينو نونو (24.7%) ثم مدرب الطائي بيبا (6.6%).
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر قراء “سبورت 24” يختارون جارسيا المدرب الأفضل في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.