قراء “سبورت 24” يختارون جارسيا المدرب الأفضل في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي

︎

.

اختار قراء “سبورت 24” المدير الفني لنادي النصر، المدرب الفرنسي رودي جارسيا، كأفضل مدرب في منافسات الجولة السابعة من منافسات دوري روشن السعودي، بعد مباريات في غاية القوة والإثارة.

وظهر عدد من المدربين بشكل جيد خلال منافسات الجولة السادسة، وقادوا فرقهم لتحقيق نتائج مميزة، بفضل ما قدموه في الدوري الأقوى عربيًا وآسيويًا.

وحصل جارسيا على النسبة الأعلى من التصويت (65.6%) يليه مدرب الشباب مورينو نونو (24.7%) ثم مدرب الطائي بيبا (6.6%).

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

