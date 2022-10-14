“الخارجية الأمريكية”: العلاقات الأمنية مع المملكة عامل مهم لاستقرار المنطقة

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مراعاة الولايات المتحدة عدم المساس بالمصالح الأمنية المشتركة مع المملكة.

وأوضحت، اليوم (الجمعة)، وفقاً لـ”العربية”، أن العلاقات الأمنية مع المملكة عامل مهم لاستقرار المنطقة.

وأشارت إلى أن العلاقات بين البلدين متعددة الأوجه، منوهة بأن هناك 70 ألف مواطن أمريكي يعيشون في المملكة، وأن هناك مصالح أمنية وحيوية عديدة بين البلدين.

وكانت المملكة قد رفضت التصريحات الصادرة تجاه البلاد عقب صدور قرار أوبك بلس في أكتوبر الجاري، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.



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Source akhbaar24

