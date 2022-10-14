مورينو يستبعد “سانتوس”.. ويعيد أرون بوبيندزا

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قرر المدير الفني لفريق الشباب، الإسباني فيسينتي مورينو، إعادة الجابوني أرون بوبيندزا إلى القائمة الأساسية لمواجهة الخليج، واستبعد البرازيلي إياجو سانتوس.

وجاء هذا القرار بعد عودة الأرجنتيني إيفر بانيجا قائد الفريق للمشاركة عقب تنفيذ عقوبة انضباطية بالإيقاف، حيث تحتم اللائحة مشاركة 7 أجانب فقط، ومع وجود بانيجا أساسياً بات على المدرب المفاضلة بين بقية الأجانب في كل مباراة.

ويستعد الشباب لمواجهة الخليج، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دروي روشن السعودي، السبت.

ويحتل الشباب صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة جمعها من 6 انتصارات متتالية وتعادل واحد كان في الجولة الماضية أمام الهلال.



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Source akhbaar24

