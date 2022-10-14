التعاون يُكثف تحضيراته لمواجهة الاتفاق

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كثف فريق التعاون، مساء اليوم الجمعة، من تحضيراته الميدانية بقيادة المدير الفني شاموسكا؛ استعدادًا لمواجهة الاتفاق في دوري روشن. وعقد المدرب محاضرة فنية قبل بداية الحصة التدريبية ثم انطلقت التمارين بعمليات التسخين وتدريبات لياقية مُكثفة. وعمد المدرب لتطبيق جمل فنية وتكتيكية منوعة في نهاية المران.

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