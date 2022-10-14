“الصندوق العقاري” يُعرف زوار معرض “ريستاتكس جدة” بالبرامج والخدمات

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أجاب جناح صندوق التنمية العقارية التفاعلي، خلال مشاركته في فعاليات معرض “ريستاتكس جدة العقاري”، على استفسارات زواره، وعرّفهم بأبرز البرامج والخدمات التي يقدمها.

كما قدم برامج توعية وتثقيف للمستفيدين حول رحلة تملك المسكن، وما يقدمه الفريق المختص عبر خدمة المستشار العقاري التي تمنح المستفيد أفضل 5 توصيات تمويلية لتملك المسكن وكيفية الاستفادة منها.

كما أتاح الجناح الفرصة للتعريف بحوكمة المنتجات التمويلية، ودور التقييم العقاري في تملك وحدة سكنية بجودة عالية وسعر عادل، إلى جانب عرض نماذج واقعية للتقييم العقاري، ودور المقيم العقاري في رحلة تملك المسكن.

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، أن الصندوق شكل حضوراً متميزاً أسهم في رفع وعي المستفيدين بالادخار والتخطيط المبني على أسس واضحة لتسهيل رحلة التملك، إضافة إلى التعريف ببرامجه ومبادراته.



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Source akhbaar24

