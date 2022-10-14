عام / أمانة الحدود الشمالية تزيّن منتزهات وحدائق عرعر بـ400 ألف وردة موسمية

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عرعر18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واس

زيَّنت أمانة منطقة الحدود الشمالية، منتزهات وحدائق وميادين مدينة عرعر بزراعة مايقارب 400 ألف وردة وزهرة مختلفة الأشكال والألوان، وشملت حديقة الزهور ومنتزهات النخيل ومضامير المشي وغيرها، وتمثل تشكيلة الأزهار والورود الجديدة أشكالا جمالية خلابة ، وذلك ضمن إستراتيجية الأمانة لتشجير المرافق العامة والطرق الرئيسة، وزيادة رقعة المسطحات الخضراء وتحسين المشهد البيئي .

وأوضحت الأمانة، أنها حرصت على زراعة الأزهار والورود ضمن خطة التشجير بما يتناسب مع كل موسم بهدف تحسين المشهد البصري، إلى جانب زراعة الزهور والأشجار في مختلف عدد من المواقع لزيادة المساحة الخضراء ، مؤكدة بذل كل الجهود والاهتمام بالمسطحات الخضراء من خلال الأعمال الدورية والصيانة المستمرة وتوفير مكان ترفيهي آمن للمواطنين والمقيمين.

// انتهى//

22:35ت م

0104 عرعر18 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 14 أكتوبر 2022 م واسزيَّنت أمانة منطقة الحدود الشمالية، منتزهات وحدائق وميادين مدينة عرعر بزراعة مايقارب 400 ألف وردة وزهرة مختلفة الأشكال والألوان، وشملت حديقة الزهور ومنتزهات النخيل ومضامير المشي وغيرها، وتمثل تشكيلة الأزهار والورود الجديدة أشكالا جمالية خلابة ، وذلك ضمن إستراتيجية الأمانة لتشجير المرافق العامة والطرق الرئيسة، وزيادة رقعة المسطحات الخضراء وتحسين المشهد البيئي .وأوضحت الأمانة، أنها حرصت على زراعة الأزهار والورود ضمن خطة التشجير بما يتناسب مع كل موسم بهدف تحسين المشهد البصري، إلى جانب زراعة الزهور والأشجار في مختلف عدد من المواقع لزيادة المساحة الخضراء ، مؤكدة بذل كل الجهود والاهتمام بالمسطحات الخضراء من خلال الأعمال الدورية والصيانة المستمرة وتوفير مكان ترفيهي آمن للمواطنين والمقيمين.// انتهى//22:35ت م0104 www.spa.gov.sa/2392421 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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