بعد 19 عاماً من عملية الفصل.. الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي التوأم السيامي البولندي (فيديو)

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المناطق ـ متابعات
عبر الدكتور عبدالله الربيعة عن سعادته بلقاء التوأم السيامي البولندي ”داريا وأولغا” بعد 19 عاما من عملية الفصل.
وقال الربيعة، في تصريحات لقناة العربية: “أشعر بسعادة لا توصف بلقائي بالأطفال الذين كانا في وضع صحي صعب جدا قبل عدة سنوات، حيث تمكنت أنا وزملائي بعد توفيق الله بفصلهما وها هما الآن تقفان على يميني ويساري بصحة وعافية”.
وأضاف: “هذه أجمل مخرجات العمل الإنساني السعودي الذي عم العالم، كما أنهما الآن بصحة جيدة فيما سيتم أيضا فحصهما و التحقق من سلامتهما بشكل كامل “.
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Source almnatiq
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