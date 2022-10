جامعة الأميرة نورة تُكرّم المشاريع الفائزة في المعرض الوطني She Codes 2022

برعاية وزير التعليم يوسف بن عبدلله البنيان، كرّمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس الخميس، المشاريع الفائزة في المعرض الوطني لمشاريع تخرج طالبات مرحلة البكالوريوس في التخصصات الحاسوبية والتقنية بكليات علوم الحاسب في مختلف جامعات المملكة (She Codes 2022)، وذلك في مركز المؤتمرات في الجامعة.

واُفتتح الحفل بعرضٍ لرئيسة الجامعة، الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، ركزّت من خلاله على نسب النمو المتسارع للطالبات في التخصصات العلميّة والتقنيّة في الجامعات السعودية، نتيجةً لرؤية طموحة في منظومة البحث والتطوير لتكون المملكة رائدة للبحث والابتكار، فيما تسعى جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى دعم وتمكين المرأة في القطاع التقني بعقد الشراكات المحلية والدولية، وتنفيذ البرامج النوعية، وإقامة المعارض والملتقيات المتخصصة، وخلق البيئات المحفزة؛ لنقل الخبرات والاستفادة من التجارب.

وأعلنت لجنة تحكيم المسابقة عن المشاريع الفائزة إذ حصد المركز الأول مشروع " Sonbul: An edutainment application designed to teach children the principles of saving and investment Using Artificial Intelligence." من جامعة الملك سعود. وفي المركز الثاني مشروع" Early Detection of Metastatic Breast Cancer in Lymph Nodes using Artificial Intelligence" من جامعة الملك فيصل. بينما حصل على المركز الثالث مشروع"BidChain: Bidding Platform Based on Blockchain Technology" من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.

وخلال الحفل أعلن عن فوز (10) ملصقات علمية من أصل (90) ملصق علمي مشارك في المعرض الوطني لمشاريع تخرج طالبات مرحلة البكالوريوس في التخصصات الحاسوبية والتقنية بكليات علوم الحاسب في مختلف جامعات المملكة.