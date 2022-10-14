حملة للتبرع بالدم في تقنية البنات بالمدينة

نفذت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة بالتعاون مع وزراة الصحة ممثلة ببنك الدم الاقليمي حملة التبرع بالدم بمقرالكلية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وتهدف الحملة إلى تحفيز منسوبات الكلية من متدربات وموظفات للتبرع بالدم ونشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة، كما يسهم في سد احتياج بنوك الدم ، وتعزيز المبادرات الإنسانية وتفعيل الشراكة المجتمعية وتبني الأنشطة الخيرية والاجتماعية.

وشهدت الحملة تفاعلًا من منسوبات الكلية وتضَّمَنت الحملة برنامجاً داخلياً توعوياً لتشجيع التبرع بالدم وفوائد التبرع المستدام خاصة فيما يتعلق بتعزيز الصحة العامة في الجسم ، ودوره في إنقاذ حياة المُتبرع لهم .