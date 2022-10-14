الهلال الأحمر يوفر 58 فرصة تطوعية للمحافظة على البيئة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي عبدالعزيز الصوينع -بمناسبة إحياء يوم البيئة العربي الذي يوافق 14 أكتوبر من كل عام- أن الهيئة تؤمن أن الحفاظ على البيئة جزء لا يتجزأ من رسالتها الإسعافية والإنسانية السامية، لما للبيئة من تأثير مباشر وقوي على صحة الإنسان، لذا حرصت على إطلاق المبادرات سواء منفردة أو بالمشاركة مع جهات الاختصاص، للتوعية بالبيئة وأهميتها والدعوة للحفاظ عليها وحمايتها.
وأكد أن الفرص التطوعية التي وفرتها الهيئة خلال العامين الحالي والماضي، جاءت تحقيقا لهذا الهدف، حيث شارك المتطوعون في حملات ومبادرات وفرص تطوعية لحماية البيئة، تمثلت في حملات لتنظيف المتنزهات البرية والحدائق العامة والشواطئ، وكذلك حملات للتشجير، شملت مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مبادرات تطوعية توعوية لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة.
ودعا الصوينع المهتمين بالعمل البيئي إلى متابعة الفرص التطوعية التي توفرها الهيئة عبر منصة "تطوع معنا"، ليشاركوا في تنفيذ هذه الرسالة المهمة، ويساعدوا في نشر الوعي البيئي، وتنشئة أجيال تؤمن بأهمية البيئة وأثرها في توفير حياة صحية للجميع.
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