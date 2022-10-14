شكرا لقرائتكم السفير نقلي يعلق على صورة الإغفاءة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشر السفير السعودي في القاهرة، السفير أسامة بن أحمد نقلي، صورة له وهو يغفو على كرسيه أثناء ممارسة عمله اليومي، وعلق عليها بشكل أثار إعجاب متابعيه. وقال السفير نقلي: المشهد الأول؛ تكون منهكًا في مكان عام، ممتلئ بالضجيج.. تجد نفسك تغفو لا إراديًّا وأنت تجلس على الكرسي. وتابع: المشهد الثاني؛ تكون منهكًا على فراشك الوثير، الأنوار مطفأة، الستائر مسدلة، السكون يعم المكان.. تبحث عن الإغفاءة ولا تجدها. وختم بقوله: يبدو أن الضجيج الداخلي أكثر صخبًا من الضجيج الخارجي.

الضجيج الداخلي

وعلق العديد من متابعي السفير نقلي على الصورة حيث قال عبدالله الريح: “يبدو أن الضجيج الداخلي أكثر صخبًا”. فيما قال محمد السلطان: “التناقض الأكبر، أن الغفوة (المسروقة) لها لذة لا يوازيها نوم ليلة كاملة في المشهد الثاني كما وصفته، أرهقنا أنفسنا فاضطرت أن تسرق لنا الراحة”. فيما قال خالد الرويس: “تحدث كثيرًا وهي سمة جسدية طبيعية”.