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السفير نقلي يعلق على صورة الإغفاءة

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الرياض - محمد الوسيري - نشر السفير السعودي في القاهرة، السفير أسامة بن أحمد نقلي، صورة له وهو يغفو على كرسيه أثناء ممارسة عمله اليومي، وعلق عليها بشكل أثار إعجاب متابعيه. وقال السفير نقلي: المشهد الأول؛ تكون منهكًا في مكان عام، ممتلئ بالضجيج.. تجد نفسك تغفو لا إراديًّا وأنت تجلس على الكرسي. وتابع: المشهد الثاني؛ تكون منهكًا على فراشك الوثير، الأنوار مطفأة، الستائر مسدلة، السكون يعم المكان.. تبحث عن الإغفاءة ولا تجدها. وختم بقوله: يبدو أن الضجيج الداخلي أكثر صخبًا من الضجيج الخارجي.

الضجيج الداخلي 

وعلق العديد من متابعي السفير نقلي على الصورة حيث قال عبدالله الريح: “يبدو أن الضجيج الداخلي أكثر صخبًا”. فيما قال محمد السلطان: “التناقض الأكبر، أن الغفوة (المسروقة) لها لذة لا يوازيها نوم ليلة كاملة في المشهد الثاني كما وصفته، أرهقنا أنفسنا فاضطرت أن تسرق لنا الراحة”. فيما قال خالد الرويس: “تحدث كثيرًا وهي سمة جسدية طبيعية”.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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