شكرا لقرائتكم العاملة المنزلية غير ملزمة بالطبخ ورعاية الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت أسماء السلمي، مديرة أحد مكاتب الاستقدام، أنه ليس من دور العاملة المنزلية أن تقوم برعاية الأطفال، أو الطبخ مشيرة إلى أن ذلك يخل بالاتفاق؛ لأنه ليس من واجباتها أن تطبخ أو تهتم بالأطفال.

اعتذار العاملة

وأوضحت خلال حديثها ببرنامج سيدتي المذاع عبر قناة روتانا خليجية، أن مكاتب الاستقدام تقوم بالتواصل مع الطرفين وتوضيح التفاصيل لهم، ولو تم الاتفاق مع العاملة على هذا الأمر فلا حرج في ذلك. وأشارت السلمي إلى أنه يوجد تأشيرات خاصة لاستقدام مربية أو طباخة منزلية لم يرغب، موضحة أن الطباخة يختلف أجرها عن العاملة المنزلية.وحول إمكانية تعويض صاحب العمل في حال رفض العاملة عن استكمال العمل، قالت: على حسب النظام، ومن خلالنا نحاول أن نساعد في حل المشكلة، لافتة إلى أن أغلب المشاكل أن العاملة لا يكون لديها أي مشكلة في الانتقال لأي منزل آخر، وحينها نقوم بتعويض صاحب العمل بالمبلغ المتبقي.