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شكرا لقرائتكم توقع حالات مدارية على بحر العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - توقع مركز طقس العرب أن يشهد بحر العرب حالات مدارية عدة على مدار الأسابيع المقبلة، دون أن يوضح تأثيرها على الأحوال الجوية في المملكة.
الرياح الموسميةوقال المركز عبر حساب بدر لخرائط الطقس: “بدأت الرياح الموسمية رحلة انسحابها من أجواء شمال المُحيط الهندي، وبذلك سيتمخض خليج البنغال عن أول حالة مدارية (خلال الفترة الثانية من نشاط الحالات المدارية)، وذلك خلال بحر الأسبوع القادم بإذن الله”.
دخول بحر العربوتابع: لا يزال هُناك متسع وقت لبحر العرب ليحتضن حالات مدارية الأسابيع القادمة. وفي وقت سابق حذر خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق خطورة دخول البحارة لبحر العرب خلال الفترة المحصورة بين 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر من كل عام؛ لأن مياهه تكون عنيفة.