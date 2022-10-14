شكرا لقرائتكم توقع حالات مدارية على بحر العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياح الموسمية

دخول بحر العرب

الرياض - محمد الوسيري - توقع مركز طقس العرب أن يشهد بحر العرب حالات مدارية عدة على مدار الأسابيع المقبلة، دون أن يوضح تأثيرها على الأحوال الجوية في المملكة.وقال المركز عبر حساب بدر لخرائط الطقس: “بدأت الرياح الموسمية رحلة انسحابها من أجواء شمال المُحيط الهندي، وبذلك سيتمخض خليج البنغال عن أول حالة مدارية (خلال الفترة الثانية من نشاط الحالات المدارية)، وذلك خلال بحر الأسبوع القادم بإذن الله”.وتابع: لا يزال هُناك متسع وقت لبحر العرب ليحتضن حالات مدارية الأسابيع القادمة. وفي وقت سابق حذر خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق خطورة دخول البحارة لبحر العرب خلال الفترة المحصورة بين 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر من كل عام؛ لأن مياهه تكون عنيفة.

توقعات الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي حائل والحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا، يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.