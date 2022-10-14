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مناقصة لاستكمال طريق حائل حفر الباطن

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شكوى من تصوير معلمة الروضة للطالبات

الرياض - محمد الوسيري - طرحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مناقصة لاستكمال طريق حائل/ الزبيرة/ حفر الباطن على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض بتاريخ 29/ 04/ 1444هـ، وستكون بداية الأعمال بتاريخ 09/ 07/ 1444هـ. ويساهم طريق حائل- الزبيرة- حفر الباطن في اختصار مسافات كبيرة تنهي معاناة رواد المنطقتين، إضافة لخدمة الحجاج والمعتمرين القادمين من الشرقية مرورًا بالمدينة المنورة ثم الوصول إلى مكة المكرمة.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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