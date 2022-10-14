شكرا لقرائتكم مناقصة لاستكمال طريق حائل حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - طرحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مناقصة لاستكمال طريق حائل/ الزبيرة/ حفر الباطن على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض بتاريخ 29/ 04/ 1444هـ، وستكون بداية الأعمال بتاريخ 09/ 07/ 1444هـ. ويساهم طريق حائل- الزبيرة- حفر الباطن في اختصار مسافات كبيرة تنهي معاناة رواد المنطقتين، إضافة لخدمة الحجاج والمعتمرين القادمين من الشرقية مرورًا بالمدينة المنورة ثم الوصول إلى مكة المكرمة.