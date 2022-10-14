صاحب مطعم يحقق 70 ألف ريال يوميًّا

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شكرا لقرائتكم صاحب مطعم يحقق 70 ألف ريال يوميًّا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - كشف طلال، قصة تأسيسه سلسلة مطاعم شهيرة في المملكة، وكيف بدأ كـ صاحب مطعم بسيط ودخل قليل حتى أصبح صاحب أشهر سلسلة مطاعم ودخله 70 ألف ريال يوميًّا للفرع الواحد. وقال طلال خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: “بدأنا قبل 26 عامًا، بافتتاح مطعم متواضع، ولكن بالتفاني وتقديم الشيء الصحيح، أصبح لدينا أشهر مطاعم في المملكة، وحصلنا على جائزة التميز السياحي 3 سنوات على التوالي لأول مرة في المملكة”. وعن كيفية تأسيسه أول فرع قال: “اقترح موظف عليّ أن أفتتح مطعمًا، قائلًا: أنت دائمًا تروح تأكل في المطاعم وتتأخر علينا في الدوام، سَوِّ لك مطعمًا واجلس فيه”.