شكرا لقرائتكم الأمن العام : التسول يشوه الشكل الحضاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - جدد الأمن العام التحذير من التعاطف مع المتسولين أو التجاوب معهم، مشيرًا إلى أن التسول ظاهرة تعاني منها مختلف الدول وتشوه الشكل الحضاري.

عقوبة التسول