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شكرا لقرائتكم الأمن العام : التسول يشوه الشكل الحضاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - جدد الأمن العام التحذير من التعاطف مع المتسولين أو التجاوب معهم، مشيرًا إلى أن التسول ظاهرة تعاني منها مختلف الدول وتشوه الشكل الحضاري.
وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في جميع مناطق المملكة. وتعتبر ظاهرة التسول ظاهرة عالمية من أخطر الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات، وللتسول أنواع عديدة منها التسول المباشر، وغير المباشر، والإجباري، والاختياري، والموسمي، والعارض، وتسول الشخص القادر، والشخص غير القادر، وغيرها.