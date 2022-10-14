الجهاز الطبي لـ “الاتحاد” يُكثف جهوده لعودة ثنائي الفريق

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يُكثف الجهاز الطبي بنادي الاتحاد، عمله في تأهيل ثنائي فريقه أحمد شراحيلي وعبد العزيز البيشي.

وقطع الثنائي شوطًا كبيرًا للعودة من جديد إلى أداء التدريبات مع زملائهما اللاعبين بعد غيابهما عنها بسبب إصابات متفرِّقة، عانيا منها خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن ينهي شراحيلي برنامجه، الذي ينفذه في أكاديمية أسباير في الدوحة، العاصمة القطرية، خلال الأيام المقبلة، على أن يُكمله في مقر عيادة النادي في جدة، في حين يواصل البيشي برنامجه الخاص في النادي، تمهيدًا لبدء برنامجه اللياقي تدريجيًّا.



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Source akhbaar24

