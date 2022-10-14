أمانة الشرقية تكشف بعض الحلول لفك الاختناقات المرورية بالتقاطعات الحرجة

︎

.

المناطق_الدمام

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن عدد من الحلول لبعض التقاطعات والمواقع التي تم الانتهاء منها وبعضها تحت التنفيذ، والتي تأتي ضمن استراتيجية الأمانة لفك الاختناقات المرورية وتسهيل الحركة في طرق وشوارع حاضرة الدمام.

وأوضحت الأمانة بأن الإدارة العامة لهندسة النقل والمرور في وكالة التعمير والمشاريع، وبالتعاون مع لجنة أصدقاء الأمانة، استعرضت حلول هندسية لبعض التقاطعات والمواقع تم الانتهاء منها وفي طريقها للتنفيذ وبعضها تحت التنفيذ حاليًا، وأهمها تقاطع طريق الأمير متعب مع طريق الأمير محمد بن فهد الذي تم فيه إلغاء إشارة المرور، وفتح 2 U-TURN بدلًا منها، وإشارة دوار الصدفة التي ستلغى وتلغى الاستدارة حول الدوار ليصبح سالكًا من الشرق للغرب ومن الغرب للشرق، وكذلك فتح عدد 6 U-TURN تخدم بقية الاتجاهات في 3 نقاط بطريق الخليج قبل وبعد الدوار، وبشارع 18 قبل الدوار، إضافة إلى إزالة دوار حي الشعلة تقاطع طريق الأمير متعب مع طريق عمر بن الخطاب.

حلول فك الاختناقات المرورية بالتقاطعات الحرجة في الشرقية

وقالت إنه تم اقتراح حلول بسيطة لتخفيف ضغط الحركة على إشارة شارع الملك سعود بن عبد العزيز بالدمام، مع طريق الخليفة عمر بن الخطاب، لتخفيف تدفق الشاحنات والسيارات المتوسطة والصغيرة، موضحة بأنه سيتم إعداد التصاميم الخاصة بها قريبا.

وأشارت إلى أنه من ضمن الحلول التي تم طرحها أيضا إشارة تقاطع طريق أبي بكر الصديق مع طريق الملك فهد أعلى النفق، والتي تتلخص مشكلتها في برمجة إشارات كل مسار فقط، حيث سيتم مناقشتها مع المختصين بإدارة المرور، فيما تأتي هذه الحلول ضمن الجهود كبيرة التي تعمل عليها الأمانة مع شركائها والمختصين، وفق أحدث ما توصلت له تقنيات المحاكاة لتدفق السيارات وقياسها قبل وبعد التعديلات.

وتعمل الأمانة باستمرار مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية والمختصين في مجال الحركة المرورية، كفريق عمل لإجازة هذه التصاميم على المستوى القصير والمتوسط ووضع الحلول اللازمة لتخفيف الزحام وتخفيض زمن الرحلة لمرتادي الطرق.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

