الحالات الوراثية هم الأكثر إصابة بالسكري.. كيف تحمي نفسك؟

︎

.

كشف الدكتورمحمد الأحمدي، استشاري لنشاط البدني ، أنه في حال وجود حالات وراثية بالسكري لأحد الوالدين، يجب أن يستمر الأشخاص بـ الوقاية لأنهم أكثر عرضة من غيرهم لـ لإصابة بـ داء السكر.

وقال الدكتور محمد أحمدي في تصريحات متلفزة، عبر قناة السعودية: “إذا أحد الوالدين مصاب بمرض السكر، أنت مهيئ لداء السكر لا اقول أنك ستصاب، ولكن أنت مهيئ وهذا إنذار انتبه له وعليك ان تعمل جاهدًا”.

وأضاف: “عليك تقليل الجلوس وممارسة الرياضة والطعام وعدم السهر، وتقليل التدخين والوقاية مهمة جدًا في هذه الفترة لذلك يجب أن تهتم بالصحة، والناس تعتقد أن عدم تقديم حلوى وايس كريم لأولادك بخل، ولكن أنت سهمت في تقليل الأمراض”.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

