تعديل بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة تحت 23 عامًا

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أعلن اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، عن تعديل موعد بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة تحت 23 عامًا، المقرَّر تنظيمها في جدة الشهر المقبل.

وأشار اتحاد غرب آسيا، عبر بيان رسمي، إلى أن تعديل الموعد يأتي بعد تقديم الاتحادان اليمني والعراقي اعتذارهما عن عدم المشاركة في البطولة ليصبح بذلك عدد المنتخبات التي ستخوضها سبعة، وهي: السعودية (المستضيف)، البحرين، سوريا، عُمان، قطر، الكويت، ولبنان.



وأتم اتحاد غرب آسيا، بيانه بالتنويه إلى تقديمه موعد انطلاق البطولة إلى 2 نوفمبر المقبل، على أن تستمر مبارياتها حتى الـ 15 من الشهر ذاته، فيما ستُسحب القرعة 20 أكتوبر الجاري في مقره في الأردن.

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Source akhbaar24

