هل داء السكري يحدث فجاءة؟.. طبيب يُجيب (فيديو)

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كشف الدكتورمحمد الأحمدي، استشاري لنشاط البدني ، أن داء السكري لا يحدث فجأة، هناك مراحل وعوامل قد تستمر لسنوات، وتأثيراته قد تسبب ضغط الدم.

وقال الدكتور محمد أحمدي في تصريحات متلفزة، عبر قناة السعودية: “لا يحدث لحظة ولا اليوم ولا بسبب وفاة أحد الأقارب ولا الصدمات مرحلة ما قبل مرض السكري تحدث بـ 10 سنوات بسبب الأكل الغير صحي والسمنة عدم النوم الصحيح”.

وأضاف: “المؤشرات تستمر سنوات ان ممكن تدخل مرض السكر لاحقًا داء السكر سوف يدمر معظم أعضاء جسم الانسان يدمر الخلايا، والفترة هذه يجب أن نستيقظ يجب أن نعالج السنمة ونمارس النشاط البدني، ونهتم بالتغذية الصحيحة”.

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Source almnatiq

