ما بين الرفض والمساومة.. الاتحاد يرد على أنباء رحيل نونو سانتو

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ما زال الحديث في الوسط الرياضي السعودي، يتواصل حول رحيل المدير الفني لفريق الاتحاد، المدرب البرتغالي نونو سانتو، والعودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر باوبة ولفرهامبتون.

ورد رئيس نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، بحسب برنامج “أكشن مع وليد” على رحيل المدرب قائلا: “المدرب نونو سانتو ملتزم بكلمته، وبعقده في مشروع بناء الفريق الاتحادي، ومستمر حتى يونيو 2024”.

وأضاف الحائلي في تصريحات خاصة للبرنامج، على أنه كان هناك اتصالات من وولفرهامبتون مع نونو سانتو، ولكن المدرب البرتغالي مستمر في مشروعه مع الاتحاد، ولن يتخل عن الفريق.

في المقابل، كشفت مصادر داخل النادي، أن إدارة النادي لم ترفض العرض الذي تلقاه المدرب من فريقه الإنجليزي ولكن تفكر بأن تطلب مبلغ مالي تعويضي كبير في حالة رغبة المدرب الرحيل عن الفريق والعودة إلى الدوري الإنجليزي.

في الوقت الذي يتوقع كما أشير إعلاميا وصول وكيل اعمال المدرب نونو سانتو إلى مدينة جدة خلال الساعات القادمة لفتح ملف عودته إلى الدوري الإنجليزي بطريقة رسمية مع إدارة نادي الاتحاد.

يذكر أن أن البرتغالي مدرب الاتحاد الحالي سبق ودرب ولفرهامبتون الانجليزي، خلال الفترة من 2017 إلى 2021؛ للوصول للدور ربع نهائي الدوري الأوروبي في 2020.

وكان ولفرهامبتون أقال مدربه برونو لاج قبل عدة أيام لسوء النتائج، حيث يحتل الفريق المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط بعد خوضه لـ 9 مباريات.



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Source akhbaar24

