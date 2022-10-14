رئيس نادي “الخليج” يُطالب لاعبيه بالفوز أمام “الشباب”

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طالب رئيس نادي الخليج، علاء الهمل، لاعبي فريقه بالفوز خلال المباراة التي ستجمعهم بنظيرهم الشباب.
وشدد الهمل، خلال جلسته مع لاعبي ناديه، على ضرورة تصحيح الأوضاع، بدءً من المباراة المقبلة، وتجنّب تكرار الأخطاء التي قال إنها كلّفت الفريق كثيرًا من النقاط.
وأشار رئيس نادي الخليج، للاعبين إلى أهمية تجاوز الخسارة في الجولتين الماضيتين في الدوري وضرورو تصحيح الأوضاع بدءً من المباراة المقبلة، وتجنّب تكرار الأخطاء التي قال إنها كلّفت الفريق كثيرًا من النقاط.
ويستعد فريق الخليج لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن.
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Source akhbaar24
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