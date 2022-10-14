شكرا لقرائتكم بوشة: التدهور البيئي مرتبط بتلوث الهواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف مدير التوعية البيئية في وزارة البيئة والمياه والزراعة وائل بوشة، أن قيمة التدهور البيئي تقدر سنويًا في المملكة بـ نحو 84 مليار ريال. أهم المشكلات البيئية وحلولها وتحدث وائل بوشة في مداخلة لبرنامج 120 الذي يذاع على “الإخبارية” عن أهم المشكلات البيئية التي تواجه المملكة وأبرز سبل حلها، مشيرًا إلى أن أغلبها مرتبط بتلوث الهواء وتدهور الأراضي وتعرض الكثير من الكائنات الفطرية للانقراض. وأضاف بوشة: جاءت الاستراتيجية الوطنية لوضع حلول لكل هذه المشاكل، مؤكدًا أن هناك دراسة للبنك الدولي عام 2014 تكشف أن قيمة التدهور البيئي في المملكة بلغت مليارات.