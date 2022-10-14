شكرا لقرائتكم مهرجان الروبيان بالقطيف حالة استثنائية للصيادين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تتاح تجربة تذوق أكلات الروبيان لزوار “مهرجان روبيان الشرقية 2022 “، وذلك بجزيرة الأسماك بالواجهة البحرية بمحافظة القطيف. أركان تثقيفية وعرض مقطع فيديو لقناة “الإخبارية”، تفاعل الزائرين بمهرجان الروبيان الذي يشهد عددًا من الأركان التثقيفية لعدد من الجهات الحكومية والخاصة والاهتمام بكل ما يتعلق بالبحر والصيد بين الأروقة. ويقدم المهرجان أيضًا العديد من الندوات التثقيفية من خلال القطاعات الحكومية المشاركة، بالإضافة إلى مسرح الطفل وأركان الأسر المنتجة التي تهتم بالأكلات البحرية. حالة استثنائية وأكد عامر المطيري مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الشرقية خلال تصريحاته لقناة “الإخبارية”، أن المهرجان يمثل حالة استثنائية للصيادين، إذ إن الصيد في السواحل بشكل عام يعد أسلوب حياة وينعكس دائمًا على أهالي المنطقة والعاملين بقطاع الصيد اجتماعيًا واقتصاديًا. أهداف المهرجان ويهدف المهرجان إلى تشجيع الصيادين لتوفير هذا المنتج وتسويقه بما يعزز الجانب الاقتصادي لهم، وتشجيع الشباب للانخراط في سلاسل إمداد المصايد البحرية، وتشجيع السياحة البحرية والحفاظ على بيئتها، والتعريف بعدد من الفرص الاستثمارية وتلاقح الأفكار البناءة بين المهتمين والمختصين في سبيل الارتقاء بهذه الحرفة ومخرجاتها، إضافة إلى الاحتفاء بشركاء الوطن في البذل والعطاء لإسهاماتهم واستمرارهم في تدفق سلاسل الإمداد الغذائية وإمداد الأسواق المحلية في المنطقة وخارجها بأحد أفضل المصادر الغذائية لليود وهو الروبيان.