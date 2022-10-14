شكرا لقرائتكم خطيب المسجد الحرام يوصي بعدم القنوط واليأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوصى خطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل غزاوي المواطنين بالانتباه من اليأس والقنوط من التوبة، مؤكدًا أنها من مكائد الشيطان. كبيرة اليأس وقال غزاوي خلال خطبة الجمعة اليوم “الشيطان عدو مخادع، يحرص بعد تكرار العبد الذنب وإسرافه على نفسه بالمعاصي أن يقع في كبيرة اليأس من رحمة وقال غزاوي خلال خطبة الجمعة اليوم: “الشيطان عدو مخادع، يحرص بعد تكرار العبد الذنب وإسرافه على نفسه بالمعاصي أن يقع في كبيرة اليأس من رحمة الله وإساءة الظن بربه التي هي أكبر من ذنبه أصلًا”. وأضاف: “ومن أجل دفع هذه المفسدة العظيمة نُهي عن تقنيط الناس من رحمة الله وتيئيس أهل الإجرام والآثام من توبة الله، وقُبح بالطائع المستقيم أن يعاير أحدًا بزيغ، ففي الحديث قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله: من ذا الذي يتألى عليَّ ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له، وأحبطت عملك”. دوام التوبة وأشار: “إنه مهما طال بُعد المرء عن ربه فله أن يتوب ما دام أنه في زمن المهلة”، لافتًا: ” فقالَ أرأيتَ رجلًا عملَ الذُّنوبَ كلَّها فلم يترُكْ منها شيئًا وَهوَ مع ذلِكَ لم يترُكْ حاجَّةً ولا داجَّةً إلَّا أتاها فَهَل لذلِكَ من توبةٍ قالَ أليسَ قد أسلَمتَ قالَ أمَّا أَنا فأشهَدُ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهَ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللَّهِ قالَ نعَم تَفعلُ الخيراتِ وتترُكَ السَّيِّئاتِ فيَّجعلُهنَّ اللَّهُ لَكَ حسَناتٍ كُلَّهُنَّ قالَ وغدَراتي وفجَراتي قالَ نعَم قالَ اللَّهُ أَكْبرُ فما زالَ يُكَبِّرُ حتَّى توارَى”. وتابع: “عباد الله، إن فضل الله واسع ولا يأس من رحمة الله، بل كلما وقعت من العبد ذلة أحدث لها توبة فالله يحب التوابين ويحب المتطهرين”.