تأكد غياب سلمان الفرج عن مباراة الهلال والطائي

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أفادت مصادر بتأكد غياب قائد فريق الهلال، سلمان الفرج، عن مباراة ناديه أمام الطائي التي ستجمعهما مساء يوم غد (السبت) ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن.
وأشارت المصادر، وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن اللاعب سيُكمل برنامجه التأهيلي خلال معسكر المنتخب الوطني الذي ينطلق يوم (الإثنين) المقبل، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022 في قطر.
وأتمت المصادر ذاتها تصريحاتها بالتنويه إلى أن سلمان الفرج لم يستطع تجاوز الاختبارات الطبية والبدنية، التي خضع لها تحت متابعة الإسباني خوان دوكي، طبيب الفريق، الذي قرر عدم منحه الضوء الأخضر للمشاركة في مواجهة الطائي.
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Source akhbaar24
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