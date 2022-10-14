ما حكم الزكاة على الأقارب؟.. الشيخ سعد الشثري يُجيب (فيديو)

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كشف الشيخ سعد الشثري، عن حكم الزكاة على الأقارب، بما فيهم جواز الزكاة على الأخت وأولاد الأخ، حيث ذكر الحالات التي يجوز فيها فعل ذلك، موضحًا أهم الحالات التي لا يمكن جواز الزكاة فيها.

وقال الشيخ سعد الشثري في تصريحات متلفزة عبر قناة السعودية، في برنامج فتاوى: “القاعدة في هذا الباب أن القرابة الذين ترثهم لا يجوز لك دفع زكاة مالك إليهم، والقرابة الذين لا ترثهم وهم أحوج للزكاة يجوز عليك أن تتزكى لهم”.

وأكمل: “أختك إذا كان لديها أولاد ذكور والوالد، فيجوز لك دفع الزكاة لها، لأنه يوجد ما يمنعك من أن ترثها، وقال الله تعالى الزكاه على الوارث مثل ذلك، وهكذا بالنسبة للأخت إذا كنت ترثها عند وفاتها يجب أن تنفق عليها من حر مالك”.

وأضاف: “بالنسبة لأولاد الأخ إذا كان عند وفاتهم لا ترثهم فيجوز أن تدفع لهم زكاة مالك إليهم أما إذا كان أبناء أخيك ترثهم عند وفاتهم لا تعطيهم زكاة مالك بل تنفق عليهم”.

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Source almnatiq

