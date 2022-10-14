«الحج والعمرة» تضيف رابط «قطار الحرمين» في منصة «نسك» لخدمة المعتمرين

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المناطق_مكة

أضافت وزارة الحج والعمرة، رابط الموقع الإلكتروني لقطار الحرمين السريع، في منصة «نسك»، وذلك ضمن الخيارات الأخرى التي يتم تقديمها للمعتمرين.

وأطلقت الوزارة أخيراً، تحديثاً جديداً لتطبيق منصة «نسك» (اعتمرنا سابقا)، أعلنت فيه إضافة الخدمة الجديدة تحت تبويب «خدمات النقل»، ضمن قائمة الخدمات الأخرى في التطبيق، إذ يتعين على مستخدمي التطبيق تحديثه لآخر نسخة للاستفادة من رابط الخدمة.

وتقدم منصة «نسك» حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للمعتمرين والزوار، تمكنهم من أداء نسك العمرة بيسـر وسهولة، وتسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أطلقت في 10 أكتوبر الجاري، المنصة الحكومية الموحدة «نسك» nusuk.sa، لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030.

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Source almnatiq

