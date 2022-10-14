مسؤولة أممية: عمليات الاغتصاب المنسوبة للروس في أوكرانيا “استراتيجية عسكرية وتكتيك متعمد”

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قالت ممثلة الأمم المتحدة الخاصة، براميلا باتن، إن عمليات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية المنسوبة إلى القوات الروسية في أوكرانيا تشكل بوضوح “استراتيجية عسكرية” و”تكتيكا متعمدا”.

وعلقت ممثلة الأمم المتحدة، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، على استخدام الاغتصاب كسلاح في حرب أوكرانيا بقولها: “كل المؤشرات تدل على ذلك”.



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Source akhbaar24

